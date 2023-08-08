Лариса Долина выступит на Дне шахтера в Прокопьевске

"26 августа Прокопьевск торжественно отметит День города и День шахтера. Гала-концерт традиционно пройдет на площади спорткомплекса "Снежинка". Прокопчан и гостей города в этот день порадуют своими выступлениями популярные артисты Российской эстрады: Народная артистка России Лариса Долина, самый молодой обладатель премии "Золотой граммофон", автор и исполнитель Ваня Дмитриенко ", - написал Шкарабейников.

В Кузбассе в угольной отрасли занято свыше 91 тыс. человек. В регионе работает более 150 угольных предприятий, где добывается около 60% всего российского угля. Более 20 лет в Кемеровской области существует традиция выбирать среди муниципалитетов областную столицу торжеств ко Дню шахтера, куда направляются дополнительные средства на развитие и благоустройство территории. Участвуют в этом угольные компании, а также местный, областной и федеральные бюджеты. В 2023 году День шахтера примет Кемеровский район.