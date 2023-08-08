Юлий Гусман отметит 80-летие

Режиссер, постоянный член жюри КВН, основатель и худрук национальной кинематографической премии "Ника" Юлий Гусман во вторник отмечает 80-летие. Накануне юбилея Гусман признался ТАСС, что не представляет и не признает понятие возраста, поэтому творческих планов у него "громадье".

По словам Гусмана, поскольку август - это сезон отпусков, отмечать юбилей он будет осенью, а сейчас находится в горах Кавказа.

Видео дня

"Встречать день рождения я буду вдалеке от Москвы и Баку - моих родных городов. Со мной будут моя любимая жена, любимая дочка, зять, внуки и узкий круг друзей. Будет семейный вечер", - сказал он.

Отвечая на вопрос о творческих замыслах, юбиляр рассказал, что их у него наметилось много: "Планов громадье. Во-первых, чтобы "Ника" жила, после ковида она выбилась из темпа и ритма. Надеюсь, что будет жить КВН, надеюсь поставить спектакль. Дай бог, чтобы хватило сил на все планы и все радости, которые нам дает труд".

Гусман напомнил, что в этом году совет и президиум Российской академии кинематографических искусств "Ника" активно "раздают долги" лауреатам премии за 2021 год и готовятся к возвращению "Ники" в строй к весне 2024 года.

Гусман родился в Баку в 1943 году, о своей малой родине он с теплотой вспоминает в каждой беседе. До того как стать знаменитым КВНщиком, режиссером и телеведущим, он учился на медицинском факультете Азербайджанского мединститута им. Наримана Нариманова. Старший сын известного терапевта Соломона Гусмана признался, что в медицину пошел из-за отца.

"Я из-за этого пошел в медицинский институт, хотя особой тяги к этому не имел, а КВН меня вообще сбил с пути истинного. Я пришел к папе, принес ему диссертацию и сказал, что хочу уехать в мастерскую кинорежиссуры в Москву, республика мне дает направление. Тогда второе образование, тем более кинообразование, было чем-то невероятным. Понимая мое состояние, меня благословило не только руководство Азербайджана, но и папа тоже сказал ехать", - рассказал он.

О перфекционизме юбиляра

Гусман - режиссер уже получившей статус культовой музыкальной комедии "Не бойся, я с тобой", один из организаторов первого телемоста между СССР и США в 1982 году и человек, без которого сложного представить КВН. Коллеги Гусмана подчеркивают, что все, за что бы ни брался юбиляр, у него получается хорошо, поскольку он считает себя перфекционистом.

"Я берусь только за то, что мне нравится и что я люблю, - ответил Гусман корреспонденту ТАСС. - У человека может быть тот или иной талант, возможности, но важно, если он любит свое дело. Когда я снимал кино, то всегда думал о будущих театральных постановках. Я всегда был предан КВН, все 60 лет, потому что безумно его люблю. Многие стесняются, что они вышли из КВН, а я этим горжусь, потому что эта игра на все времена. Даже когда он переживет лучшие времена, не лучшие, я все равно считаю, что эта замечательная телепрограмма должна жить вечно. КВН - forever".

Говоря об отношении к своему 80-летию, Гусман отметил, что не представляет, что это такое, поскольку не любит само понятие возраста.

"Мне кажется, что возраст - это душа человека. Конечно, еще один год прожит, но я никогда не люблю оглядываться. Как писал мой любимый друг и учитель, у природы нет плохой погоды, каждая погода - благодать. Сегодня вокруг, конечно, много крови и боли, но я хочу быть оптимистом и верить, что все будет замечательно", - сказал он.

Гусман - заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1985) и РФ (1993), народный артист Азербайджанской Республики (2002). Среди его самых известных фильмов - "Не бойся, я с тобой", "Парк советского периода", "Не бойся, я с тобой! 1919" и другие. Также режиссер много работал в театре, в частности, ставил спектакли для народного артиста СССР Владимира Зельдина.