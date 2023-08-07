Певица Виктория Дайнеко рассказала, куда «исчез» ее возлюбленный. Она объяснила в личном блоге, что перестала показывать своего избранника из-за сумасшедших поклонников.

«Знали бы вы, что потом с этими фотками творят люди...посылают их сожженными и еще много чего. Не будем давать сумасшедшим повод дальше сходить с ума. Им и без этого тяжело живется», — поделилась знаменитость.

Артистка не называет имени мужчины, с которым состоит в отношениях, но периодически выходит с ним в свет. В январе 2023 года Виктория Дайнеко вместе с возлюбленным посетила премьеру фильма Гая Ричи, которая прошла в московском кинотеатре. Для выхода в свет артистка выбрала платье свободного кроя, после чего появились сообщения о беременности звезды, однако исполнительница опровергла все домыслы, снявшись в раздельном купальнике. Певица подчеркивала, что мечтает вновь стать матерью, но не торопит события.

Виктория Дайнеко растит дочь от музыканта Дмитрия Клеймана, с которым развелась в 2017 году. Девочке семь лет, но певица по-прежнему скрывает ее имя и не показывает публике.