Резник резко отреагировал на вопрос о Ротару

Поэт Илья Резник, работавший в 70-е с певицей Софией Ротару, резко отреагировал на вопрос об исполнительнице. По словам жены Резника Ирины, он «поморщился», услышав вопрос о Ротару, и не захотел говорить о ней. Об этом Ирина сообщила журналисту NEWS.ru, когда тот обратился к поэту за комментарием в связи с 76-летием певицы.

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По словам жены Ильи Резника Ирины, услышав, о ком пойдет речь, поэт «поморщился — он и слышать о ней не хочет».

Как известно, с середины 70-х — как раз в тот период, когда работала с Ильей Резником — София Ротару жила и работала в Ялте. Она переехала в Крым из Черновцов вместе с семьей — мужем Анатолием Евдокименко (1942–2002) и сыном Русланом в 1976-м по приглашению директора местной филармонии. В нулевые София Ротару выкупила на полуострове здание, отреставрировала его и открыла отель, который назвала в свою честь — «Вилла София». Однако после 2014 года певица уехала из Крыма, сейчас отель закрыт, сам дом выглядит неухоженным и заброшенным. По словам сотрудников расположенного рядом ресторана, здание давно пустует: «Очень давно там никого не видели».

По сообщениям СМИ, Ротару переписала виллу на сына. Он якобы пытался продать особняк за 2,5 миллиарда рублей. Однако желающих вложить такую сумму в недвижимость в Ялте не нашлось.