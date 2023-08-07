Чичерина высказалась об уехавших из России артистах

«Гордым артистам, боящимся позора, клеймо труса и предателя — уже страшнейшее наказание, от которого не спрятаться нигде. Только покаяться и остается. Все русские артисты, разбежавшиеся по всем миру с разрешениями на работу в западных странах, разносят и распространяют нашу русскую культуру, так что работают на нас», — заявила Чичерина.