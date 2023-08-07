Певец Стас Пьеха высказался о преимуществах гостевого брака. Он признался в интервью Леди Mail.ru, что в браке его угнетало отсутствие личного пространства.

«Для меня гостевой брак — это про возможность не жить постоянно на одной площади. В предыдущих отношениях меня это угнетало. Многие не приемлют гостевой брак, так как считают, что это путь к неверности. Скорее традиционный брак может провоцировать измены, ведь он предполагает территориальное слияние: люди пресыщаются друг другом, им хочется новизны. В гостевом же браке ты не устаешь от партнера. Вспомните, как раньше люди во дворцах жили: муж в одной части, жена в другой. По мне, это правильно — у каждого человека должно быть личное пространство, где он предоставлен сам себе», — объяснил свою точку зрения артист.

Исполнитель был женат на модели Наталии Горчаковой. В 2014 году у них родился сын, и через год после появления мальчика на свет супруги разъехались по разным городам, а позже развелись. Стас Пьеха неоднократно подчеркивал поклонникам, что воспитанием ребенка занимается бывшая жена, а он обеспечивает Петра материально. Певцу хотелось бы чаще видеться с сыном, но Наталья Горчакова не хочет переезжать в Москву, а исполнитель не готов бросить все дела в столице, поэтому артист чаще общается с мальчиком по видеосвязи.