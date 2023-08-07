Диана Арбенина показала своих повзрослевших детей

«Какие вы классные», «Семья снова вместе», «Счастье в маминых глазах», «На это счастливое фото можно смотреть бесконечно», «Какие взрослые уже детки», «Вы трое как под копирку», «Довольные такие», «Чудесная у вас семья», «Как дети на вас похожи».

Исполнительница стала матерью 4 февраля 2010 года в возрасте 35 лет. Об отце двойняшек Диана Арбенина ничего не рассказывает в интервью, однако она отмечала, что Марта и Артем не знакомы со своим отцом. В 2018 году солистка «Ночных снайперов» признавалась, что всерьез задумывается о приемном ребенке. По словам артистки, ресурсы позволяют принять в семью еще одного человека и сделать его счастливым, но певица не торопится с решением, которое навсегда изменит ее жизнь.