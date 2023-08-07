Ольга Орлова призналась, что носит дешевые платья

Телеведущая, певица Ольга Орлова снялась в платье за 2,5 тысячи рублей. Она призналась в личном блоге, что в ее гардеробе есть не только брендовая одежда, но и бюджетная.

«На мне платье за 2,5 тысячи рублей. С любым бюджетом можно выглядеть достойно. Главное, не забивать себе голову формулировками бедные/богатые», — отметила артистка.

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Телеведущая 6 февраля 2023 года родила дочь Анну от своего супруга по имени Валерий. Артистка признавалась, что даже не планировала кормить ребенка грудью — она приняла взвешенное решение и подготовилась к критике хейтеров. Ольга Орлова не собиралась долго сидеть в декрете, поэтому еще до родов нашла няню для девочки. А также знаменитость соблюдала диету, чтобы быстрее вернуться в форму — за две недели телеведущей удалось похудеть на 10 кг, и она вернулась на работу.