Ольга Орлова призналась, что носит дешевые платья
Телеведущая, певица Ольга Орлова снялась в платье за 2,5 тысячи рублей. Она призналась в личном блоге, что в ее гардеробе есть не только брендовая одежда, но и бюджетная.
«На мне платье за 2,5 тысячи рублей. С любым бюджетом можно выглядеть достойно. Главное, не забивать себе голову формулировками бедные/богатые», — отметила артистка.
Телеведущая 6 февраля 2023 года родила дочь Анну от своего супруга по имени Валерий. Артистка признавалась, что даже не планировала кормить ребенка грудью — она приняла взвешенное решение и подготовилась к критике хейтеров. Ольга Орлова не собиралась долго сидеть в декрете, поэтому еще до родов нашла няню для девочки. А также знаменитость соблюдала диету, чтобы быстрее вернуться в форму — за две недели телеведущей удалось похудеть на 10 кг, и она вернулась на работу.
У звезды также есть 22-летний сын Артем, она родила первенца от бизнесмена Александра Карманова. Их брак просуществовал четыре года, однако экс-супруги сохранили хорошие отношения. Певица рассказывала, что они часто видятся, общаются и поздравляют друг друга с праздниками.