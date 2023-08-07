Бейонсе потратила $100 тысяч, чтобы метро работало после ее концерта
Бейонсе заплатила $100 тысяч за то, чтобы работа метро в Вашингтоне была продлена на час. Об этом пишет ABC7.
Концерт певицы в Вашингтоне был отложен почти на два часа из-за непогоды. Чтобы зрители шоу смогли добраться на метро до дома, исполнительница заплатила за дополнительный час работы метрополитена. Этот пункт был прописан в ее гастрольном райдере.
Почти 100 станций метро были открытыми на выход, а вход работал на бульваре Морган, где находится стадион FedExField.
Сейчас Бейонсе находится в мировом туре Renaissance. Это девятый концертный тур американской певицы, который продлится до 1 октября.
В феврале 2023 года Бейонсе стала рекордсменкой по числу «Грэмми». Исполнительница победила сразу в четырех номинациях: «Лучший танцевальный/электронный альбом» («Renaissance»), «Лучшая песня в стиле R&B» («Cuff It»), «Лучшая танцевальная запись» («Break My Soul») и «Лучшее традиционное R&B-исполнение» («Plastic Off The Sofa»). Таким образом, она стала обладательницей наибольшего числа «Грэмми» в истории — в ее коллекции 32 статуэтки, что на одну больше, чем у предыдущего рекордсмена, дирижера Георга Шолти.