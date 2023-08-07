Актер Никита Ефремов назвал съемки с Эджертоном в "Тетрисе" высшим классом

Актер Никита Ефремов в беседе с РИА Новости признался, что ему понравилось работать над фильмом зарубежного производства "Тетрис" режиссера Джона С. Бейрда. "Работа с Тэроном Эджертоном, Тоби Джонсом — высший класс. Они профессионалы. Я приехал за три-четыре недели до съемок и сразу понял, что фильм-то готов, остается его только снять. Тэрон с первой читки "заиграл", очень интересно смотреть на такую органику", - рассказал Ефремов. При этом актер заметил различия менталитета в работе съемочной группы: по словам Ефремова, в России каст и шоураннеры "становятся семьей", а за рубежом между артистами выстраивается больше личностных границ. Артист предположил, что для работы такой подход может быть более эффективным. "Конечно, иногда было трудно — там другая система воспитания в принципе. Там все тебе говорят: "Хорошая работа, молодец!", а здесь: "Все классно, но смотри, что надо переделать". И там после постоянных "все очень клево", задумываешься: что-то не так", - резюмировал Ефремов.