Солист «Иванушек» сравнил участников группы с русскими богатырями
Закрытый премьерный показ российского фильма «Баба Яга спасает мир» состоялся 1 августа в столичном кинотеатре «Октябрь». В зале собрались многие звезды отечественной сцены.
Был там и солист группы «Иванушки International» — Кирилл Андреев. Певец сообщил корреспонденту 5 Канала, что сказка о трех богатырях уже существует в мире российского шоу-бизнеса.
«Русская сказка — это три героя, три богатыря. Я, Андрей и Кирилл. У нас у каждого своя хорошая, добрая роль», — заявил он.
В картине заняты Глафира Тарханова, Людмила Артемьева (у нее роль Бабы Яги), Олеся Железняк, Ян Цапник, Марат Башаров и другие известные актеры.
52-летний российский певец и актер Кирилл Андреев, с 1995 года - бессменный солист "Иванушек", рассказал, как в свое время попал в больницу после драки. Ситуация действительно был серьезная - музыкант, не всегда умевший контролировать себя по части спиртного, на этой почве ввязался в рукопашную, едва не стоившую Андрееву жизни - певец перенес трепанацию черепа.