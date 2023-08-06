Солист «Иванушек» сравнил участников группы с русскими богатырями

Был там и солист группы «Иванушки International» — Кирилл Андреев . Певец сообщил корреспонденту 5 Канала, что сказка о трех богатырях уже существует в мире российского шоу-бизнеса.

«Русская сказка — это три героя, три богатыря. Я, Андрей и Кирилл. У нас у каждого своя хорошая, добрая роль», — заявил он.

52-летний российский певец и актер Кирилл Андреев, с 1995 года - бессменный солист "Иванушек", рассказал, как в свое время попал в больницу после драки. Ситуация действительно был серьезная - музыкант, не всегда умевший контролировать себя по части спиртного, на этой почве ввязался в рукопашную, едва не стоившую Андрееву жизни - певец перенес трепанацию черепа.