Эксперт посоветовал Петросяну внимательнее относиться к здоровью
Поклонники Евгения Петросяна считают, что в последнее время 77-летний артист не очень хорошо выглядит. Кардиолог Юрий Серебрянский в беседе с журналистами Экспресс Газеты посоветовал юмористу пройти обследование.
«Творческие люди дольше живут, если трудятся. Они быстрее уходят из жизни, если прекращают деятельность. Они дышат публикой, живут аплодисментами. Конечно, он нуждается в обследовании. Он ответственный за ребенка, который у него появился», — сказал эксперт.
Сам же Евгений Ваганович не теряет оптимизма и чувства юмора, обещая радовать публику своими концертами как минимум до 90 лет.
Евгений Петросян рассказал о проблемах со своим здоровьем, которые привели к его госпитализации в начале мая. Артист сообщил о болезненных ощущениях в сердце, головокружении и тошноте.
После всех процедур и обследований был поставлен диагноз миокардит, связанный с воспалением мышцы сердца, которая может привести к нарушению его работы.