Эксперт посоветовал Петросяну внимательнее относиться к здоровью

Поклонники Евгения Петросяна считают, что в последнее время 77-летний артист не очень хорошо выглядит. Кардиолог Юрий Серебрянский в беседе с журналистами Экспресс Газеты посоветовал юмористу пройти обследование.

«Творческие люди дольше живут, если трудятся. Они быстрее уходят из жизни, если прекращают деятельность. Они дышат публикой, живут аплодисментами. Конечно, он нуждается в обследовании. Он ответственный за ребенка, который у него появился», — сказал эксперт.

Сам же Евгений Ваганович не теряет оптимизма и чувства юмора, обещая радовать публику своими концертами как минимум до 90 лет.

Евгений Петросян рассказал о проблемах со своим здоровьем, которые привели к его госпитализации в начале мая. Артист сообщил о болезненных ощущениях в сердце, головокружении и тошноте.