Коллега рассказал о состоянии здоровья Сукачева
Гарик Сукачев выздоровел и вернулся к работе после экстренной госпитализации. Сейчас рок-музыкант вновь в строю. Об этом журналистам РИА Новости сообщил лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин.
«Отлично чувствует… Все в порядке, приступил к работе», — сказал он.
Ранее в официальной группе ВКонтакте было сообщено о болезни артиста и о его госпитализации. Запланированный концерт организаторы решили провести в формате «народного караоке», без участия Сукачева.
29 июля стало известно, что рок-музыканта Гарика Сукачева вынужденно госпитализировали.
После госпитализации артист записал видеообращение, в котором принес извинения фанатам, которые должны были посетить концерт с его участием. Он вместе с оркестром должен был выступить на Хуторе Елки в парке Рускеала в Карелии.