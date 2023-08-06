Коллега рассказал о состоянии здоровья Сукачева

Гарик Сукачев выздоровел и вернулся к работе после экстренной госпитализации. Сейчас рок-музыкант вновь в строю. Об этом журналистам РИА Новости сообщил лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин.

«Отлично чувствует… Все в порядке, приступил к работе», — сказал он.

Ранее в официальной группе ВКонтакте было сообщено о болезни артиста и о его госпитализации. Запланированный концерт организаторы решили провести в формате «народного караоке», без участия Сукачева.

29 июля стало известно, что рок-музыканта Гарика Сукачева вынужденно госпитализировали.