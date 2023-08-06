Айза заканчивает ремонт дома на Бали

Весной Айза-Лилуна Ай сообщила в микроблоге, что провела с детьми всю зиму на Бали и местность так понравилась, что она решила обзавестись там собственным домом.

Тогда она показывала строение с голыми стенами из бетона без окон и дверей. Однако время шло, и накануне бывшая жена Гуфа продемонстрировала подписчикам очень симпатичную виллу с ухоженным двориком. В ближайшее время она пообещала выложить рум-тур, чтобы показать, как обустроила новый дом. Об этом пишет super.ru

Instagram (организация запрещена в России)*

Сама Айза шутит, что она – настоящий мужчина: родила сына (двоих), посадила дерево (2 шт.) и построила дом.

У Айзы-Лилуны Ай сначала были отношения с рэпером Алексеем Долматовым, от которого она родила сына. Однако пара рассталась со скандалом из-за многочисленных измен музыканта. Позже знаменитость вышла замуж за Дмитрия Анохина, от которого также родила наследника. Однако сын не смог сплотить супругов.