Светлана Тома объяснила, почему отказывается от помощи дочери

Звезда фильма «Табор уходит в небо» была гостьей программы «Секрет на миллион». Светлана Тома, которой сейчас 76 лет, полна сил и энергии и продолжает сниматься, в основном, в сериалах.

Актриса рассказала, что она не привыкла зависеть от кого-либо и вполне самостоятельна. Несмотря на то, что у нее с дочерью Ириной Лачиной, тоже актрисой, близкие отношения, финансовую помощь от нее она не принимает, - пишет портал vokrug.tv.

«Я кредитоспособна. Если нужно будет, то я сообщу», — пояснила она в эфире программы.

Светлана Андреевна рассказала, что они с дочерью постоянно видятся на общей даче. Ирина призналась, что не представляет себе жизни без общения с мамой.

«Мама для меня – это мир», — заявила актриса.