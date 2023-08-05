Лада Дэнс пострадала в результате ДТП
Певица Лада Дэнс получила черепно-мозговую травму из-за дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает Телеграм-канал 112. Произошло столкновение трех автомобилей. Певица находилась в машине такси.
Данных о виновнике и причинах столкновения пока не публикуются. Известно, что на месте происшествия работают медики скорой помощи.
В прошлом году невестка певицы Лады Дэнс пострадала от глыбы льда, упавшей с крыши дома на её автомобиль. В этот момент в салоне машины находилась пожилая мать родственницы артистки.
Рамблер: главные новости