Лада Дэнс пострадала в результате ДТП

Певица Лада Дэнс получила черепно-мозговую травму из-за дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает Телеграм-канал 112. Произошло столкновение трех автомобилей. Певица находилась в машине такси.

Данных о виновнике и причинах столкновения пока не публикуются. Известно, что на месте происшествия работают медики скорой помощи.