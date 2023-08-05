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Лада Дэнс пострадала в результате ДТП

Певица Лада Дэнс получила черепно-мозговую травму из-за дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает Телеграм-канал 112. Произошло столкновение трех автомобилей. Певица находилась в машине такси.

Лада Дэнс пострадала в результате ДТП
© РИА Новости

Данных о виновнике и причинах столкновения пока не публикуются. Известно, что на месте происшествия работают медики скорой помощи.

В прошлом году невестка певицы Лады Дэнс пострадала от глыбы льда, упавшей с крыши дома на её автомобиль. В этот момент в салоне машины находилась пожилая мать родственницы артистки.

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