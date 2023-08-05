Верник рассказал об увлечении Мирошниченко

Ирина Мирошниченко ушла из жизни 3 августа. Ее коллеги вспоминают о ней не только как о талантливой актрисе, но и как о человеке, имевшем интересное хобби.

Так, заместитель директора по связям с общественностью Московского Художественного театра имени Чехова Вадим Верник рассказал журналистам 5 канала, что Мирошниченко страстно любила автомобили и почти до последнего времени ездила за рулем.

«Последние годы, конечно, нет, но она обожала водить машину. Она яркая, красивая женщина и машины у нее всегда были шикарные. Самые лучшие. Она, действительно, любила водить машину», — отметил Верник.