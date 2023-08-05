Собчак о Богомолове: «Это ровно мой папа»
Ксения Собчак сравнила своего супруга Константина Богомолова со своим покойным отцом, политическим деятелем Анатолием Собчаком.
Ксения объяснила, что в обычной жизни в быту Богомолов очень интеллигентный и скромный человек, всегда готовый помочь, - пишет СтарХит
«Ему перед людьми неловко. Это ровно мой папа. Внутренняя врожденная интеллигентность была присуща папе, она присуща и Константину. То есть он очень не желает кого-то обидеть, ранить. У него зона провокации художественная, она не направлена на людей. Он чуток к желаниям людей. Папа был тем человеком, который мыл посуду перед приходом домработницы. С этим ничего нельзя было сделать, потому что он стеснялся, мол, человек придет, а дома не прибрано», — вспомнила телезвезда в проекте «Команда» с Татьяной Навкой.
Режиссер подтвердил, что с легко берется за домашние дела.
«Я иногда мою посуду, не в состоянии оставить после себя какой-то шурум-бурум», — уточнил Богомолов.
Актер Михаил Горевой считает, что российский театр – это то немногое, что у нас осталось, при этом россияне в этом лучшие. Он обеспокоен тем, что сейчас Богомолов разрушает наследие, данное гражданам во времена золотого русского театра еще в начале ХХ века.