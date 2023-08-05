Наследство Мирошниченко может отойти государству

Ирина Мирошниченко скончалась 3 августа на 81 году жизни в реанимации Московской инфекционной больницы. Знаменитая актриса была состоятельной женщиной, но прямых претендентов на ее наследство нет.

Трехкомнатная квартира, в которой жила Ирина Мирошниченко, в сталинском доме в ЖСК «50 лет МХАТ» на 1-й Тверской-Ямской. На сайтах по продаже жилья «трешка» в этом доме стоит от 50 до 70 миллионов рублей в зависимости от состояния. Вторая квартира — однокомнатная - в Большом Гнездниковском переулке досталась ей от родителей. Предполагается, что есть и банковские счета, - пишет «Комсомольская Правда».

«Сомневаюсь, что Ирина оставила завещание. Хотя бы из суеверия. Оно есть у всех актеров. Она могла бы оставить квартиру театру, который очень любила, если бы задумалась на эту тему. Но Ирина не думала о смерти, не жаловалась на здоровье. Поэтому ее смерть стала такой неожиданной», рассказала ее коллега Татьяна Бронзова.

Александр Добровинский, известный адвокат, объяснил: в таком случае, когда нет родственников, все достается Москве:

«Квартира отойдет городу, а средства, возможно, пойдут государству. Я с ней разговаривал несколько лет назад, она даже не думала о завещании».

Близкая подруга актрисы, юрист по профессии, заверила журналистов, что, в любом случае, с наследством поступят по закону.

«Оставила ли она завещание, мы узнаем в свое время. Но еще раз повторюсь: наследственные вопросы будут решены тихо, без скандалов. Рядом с Ириной Петровной посторонних людей не было…», - заверила она.