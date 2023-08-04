Самбурская назвала причину съемок в сериале «Универ»

«Вам не повышают зарплату три года, и вы все равно радостно туда бежите только потому, что кто-то может о вас плохо подумать? Притом что ваша фирма далеко не банкрот, а продолжает наращивать капитал. Я работаю, у меня есть ставка, она с каждым годом растет», — написала актриса.