Люсю Чеботину заподозрили в новом романе

Поговаривают, что искра между Люсей Чеботиной и Юркиссом пробежала во время съемок клипа на песню «Солнце Монако». Артисты играли влюбленную парочку и, по всей видимости, понравились друг другу. В итоге роман с экрана перерос в реальную жизнь. Возлюбленные несколько лет встречались, и поклонники уже ждали, что Киселев сделает избраннице предложение. Однако чуда не случилось – недавно пара объявила о расставании.

После разрыва Юркисс выпустил песню, посвященную несчастной любви. Так, в треке есть следующие строки: «Время не лечит, оно показывает правду». Фанаты тут же решили, что музыкальной композицией артист обращается к бывшей возлюбленной. Однако певец поспешил уверить публику, что в песне нет намека на Люсю. По словам молодого человека, в его жизни были и другие романы.

Сама же Чеботина, кажется, больше не переживает из-за разрыва с Юркиссом. Так, девушку уже заподозрили в новом романе. В Сеть слили видео, на котором Люся идет по аэропорту с чемоданом, а за ней следует таинственный незнакомец.