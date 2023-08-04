Бар Анастасии Ивлеевой признан банкротом
Предпринимательское начинание актрисы, блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой потерпело неудачу. Ее бар "Капельница" в Москве был признан банкротом.
Для управления заведением было зарегистрировано ООО "Капельница групп", на днях предприятие проиграло суд на 15 миллионов 952 тысячи рублей. По решению Арбитражного суда Москвы компания была признана банкротом по упрощённой процедуре ликвидируемого должника.
"Такая процедура банкротства применяется в отношении юридических лиц, которые начали самостоятельно процедуру ликвидации юридического лица, но в процессе ликвидации выяснилось, что имущества организации недостаточно для удовлетворения требований кредиторов", - объяснила адвокат Ольга Власова Telegram-каналу "Звездач".