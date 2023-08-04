Гитару Кобейна, платье Монро и драгоценности Элвиса Пресли продадут на аукционе

Электрогитару лидера группы Nirvana Курта Кобейна выставили на аукцион. Как сообщает Reuters, торги состоятся в онлайн-режиме 26-го августа.

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Аукцион под название "Артефакты Голливуда и музыки" организован компанией Kruse GWS Auction. Гитара Кобейна - один из главных лотов.

По ценности для коллекционеров она не сравнится с другой гитарой музыканта, проданной в мае почти за шестьсот тысяч долларов. Но и за нынешнюю "реликвию" планируют выручить около двухсот тысяч.