Гитару Кобейна, платье Монро и драгоценности Элвиса Пресли продадут на аукционе
Электрогитару лидера группы Nirvana Курта Кобейна выставили на аукцион. Как сообщает Reuters, торги состоятся в онлайн-режиме 26-го августа.
Аукцион под название "Артефакты Голливуда и музыки" организован компанией Kruse GWS Auction. Гитара Кобейна - один из главных лотов.
По ценности для коллекционеров она не сравнится с другой гитарой музыканта, проданной в мае почти за шестьсот тысяч долларов. Но и за нынешнюю "реликвию" планируют выручить около двухсот тысяч.
Кроме того, на аукцион выставлены плавательные очки, рисунки и фотографии Кобейна. А также драгоценности, сделанные специально для Элвиса Пресли, и одно из платьев Мэрилин Монро.