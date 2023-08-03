Сердючка отказалась выступать на одной сцене с Лободой в Юрмале

На фестивале Laima Rendezvous Jurmala народной артистки Латвии Лаймы Вайкуле в Юрмале украинский артист Андрей Данилко отказался выступать на сцене с украинской певицей Светланой Лободой. Об этом сообщает Telegram-канал «Неопра, блин!».

Артист, выступающий под сценическим псевдонимом Верка Сердючка в образе эпатажной проводницы, согласился спеть только после того, как Лободу исключили из лайнапа. Он представил на фестивале песню «Dancing Lasha Tumbai», которую пел в 2007 году на международном музыкальном фестивале «Евровидение» и в которой с некоторых пор заменил припев на «Раша, гудбай».

В зале присутствовали шоумен Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом), певица Алла Пугачева и рок-музыкант Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом).

Также на фестивале Вайкуле выступили Вера Брежнева и Макс Барских, попросивший, чтобы следующее мероприятие прошло в «украинском Крыму».

Фестиваль проходил с 26 по 30 июля. В 2022 он был перенесен. Организаторы мероприятия объясняли перенос ситуацией на Украине. Традиционно в Laima Rendezvous участвовали российские исполнители, включая Филиппа Киркорова и Хиблу Герзмава, также основным языком фестиваля является русский.