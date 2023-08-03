Композитор Раймонд Паулс объяснил, почему не пришел на фестиваль Вайкуле

Латвийский композитор Раймонд Паулс сообщил в беседе с изданием «Абзац», что не посещал фестиваль «Рандеву» певицы Лаймы Вайкуле.

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Паулс отметил, что в последние годы вообще не участвует в этом фестивале. Он объяснил это тем, что подобные мероприятия «не для него». Артист заявил, что Вайкуле делает шоу по своему вкусу. Музыкант признался, что хочет исполнять музыку другого направления и ему неинтересен эстрадный жанр.

«Я уже все это прошел [эстрадный жанр]. Я хочу играть то, что мне нравится», — заключил композитор.

Музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala проходил с 26 по 30 июля в концертном зале «Дзинтари» в Юрмале. На сцене спели Верка Сердючка, Макс Барских и Alekseev. Также на красной дорожке с Вайкуле позировала певица Мария Максакова.

Изначально мероприятие должно было состояться в 2022-м, но было перенесено на 2023-й в связи со специальной военной операцией на Украине.