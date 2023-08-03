Лидер группы «СерьГа» рассказал о самочувствии Сукачева после госпитализации

Рок-музыкант Гарик Сукачев (настоящее имя Игорь Иванович Сукачев), которого вынужденно госпитализировали в больницу, чувствует себя хорошо. Об этом телеканалу «360» рассказал его друг, лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин.

При этом он отметил, что пока не может ответить, когда его выпишут домой.

«Чувствует себя хорошо. Когда домой, не знаю», — сказал Галинин.

О госпитализации Сукачева 29 июля сообщили в Telegram-канале исполнителя. На следующий день после этого рок-музыкант из больничной палаты записал видеообращение к своим фанатам, которые должны были посетить отмененный концерт с его участием, и принес им извинения. Он вместе с оркестром должен был выступить на Хуторе Елки в парке Рускеала в Карелии.

Сукачев во время видеообращения также опроверг слухи, что его госпитализировали из-за проблем с алкоголем.

Накануне Telegram-канал Mash писал, что Гарик Сукачев продолжит выступать несмотря на экстренную госпитализацию. По данным информационного портала, концерт музыканта 20 августа в Воронеже состоится. Помимо этого, артист принимает заказы на корпоративы.