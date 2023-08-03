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Лидер группы "СерьГа" Галанин: Гарик Сукачев чувствует себя хорошо после госпитализации

Рок-музыкант Гарик Сукачев (настоящее имя Игорь Иванович Сукачев), которого вынужденно госпитализировали в больницу, чувствует себя хорошо. Об этом телеканалу «360» рассказал его друг, лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин.

Лидер группы «СерьГа» рассказал о самочувствии Сукачева после госпитализации
© РИА Новости

При этом он отметил, что пока не может ответить, когда его выпишут домой.

«Чувствует себя хорошо. Когда домой, не знаю», — сказал Галинин.

О госпитализации Сукачева 29 июля сообщили в Telegram-канале исполнителя. На следующий день после этого рок-музыкант из больничной палаты записал видеообращение к своим фанатам, которые должны были посетить отмененный концерт с его участием, и принес им извинения. Он вместе с оркестром должен был выступить на Хуторе Елки в парке Рускеала в Карелии.

Сукачев во время видеообращения также опроверг слухи, что его госпитализировали из-за проблем с алкоголем.

Накануне Telegram-канал Mash писал, что Гарик Сукачев продолжит выступать несмотря на экстренную госпитализацию. По данным информационного портала, концерт музыканта 20 августа в Воронеже состоится. Помимо этого, артист принимает заказы на корпоративы.

Гарик Сукачев — советский и российский рок-музыкант, поэт, композитор, киноактер, режиссер театра и кино, сценарист, телеведущий. Он является лидером групп «Бригада С» и «Неприкасаемые».

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