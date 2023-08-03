Умер барабанщик легендарной советской рок-группы "Круиз" Всеволод Королюк

1 августа ушел из жизни Всеволод Королюк, советский, российский и молдавский музыкант, мультиинструменталист и автор песен, участник оригинального состава группы "Круиз".

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Именно Королюк сидел за барабанами "Круиза" в самом начале 80-х, когда Гаина, Монин, Сарычев и Кирницкий записывали верстовой для советского рока альбом "Крутится волчок". Его игра слышна и в следующем релизе коллектива - "Послушай, Человек", и в проекте "КиКоГаВВа".

Королюк родился 17 мая 1956 года в Гиндештах. Помимо барабанов освоил флейту, клавишные, бас-гитару, индийские национальные инструменты. За свою долгую карьеру - участник групп "Днестровские Гитары", тираспольского "Кордиала", "Магистраль", "Молодые голоса", "Круг". Был барабанщиком и басистом в группе Арефьевой "Ковчег" в 1994-2003 годах - при его участии вышли все самые прославленные записи проекта. Сотрудничал с Анной "Умкой" Герасимовой и на культовом проекте Сергея Сарычева, своего давнего коллеги, "Альфа".