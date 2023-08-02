37-летняя Глюкоза показала фигуру в серебряном купальнике

Певица Глюкоза показала фигуру на новых фотографиях из отпуска. Снимками она поделилась в социальных сетях.

© Glukozamusic/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

37-летняя певица позировала в слитном серебряном купальнике с глубокими вырезами на бедрах и солнцезащитных очках. Перед камерой она распустила волосы и сделала нюдовый макияж.

«Всем красивого загара», — написала на снимке Глюкоза.

Глюкоза замужем за бизнесменом Александром Чистяковым, пара воспитывает двоих детей: 16-летнюю Лидию и 11-летнюю Веру. Певица признавалась, что у них с супругом были проблемы в браке. По словам звезды, в какой-то момент они разошлись в «жизненном расписании», но им удалось это преодолеть, и сейчас они не испытывают трудностей в отношениях.

Артистка также говорила, что хочет в третий раз стать матерью, и муж ее поддерживает. Супруги обсуждали с дочерями этот вопрос, но пока девочки не совсем готовы к появлению на свет брата или сестры. Певица говорила, что на раздумья у них есть еще один-два года.