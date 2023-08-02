Светлана Бондарчук заработала миллионы на салонах красоты

Телеведущая и модель Светлана Бондарчук заработала около 16 миллионов на салонах красоты. Об этом сообщает Telegram-канала «Звездач» со ссылкой на бухгалтерские отчетности сети бьюти-центров модели.

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По данным Telegram-канала, Бондарчук заработала на салоне красоты в Санкт-Петербурге 8,6 миллиона рублей. Выручка «Бюро Дрим» составила 7,5 миллионов, а прибыль бьюти-центра в Сколково — 290 тысяч.

Как заявляет издание, ООО «Секреты красоты» показало отрицательную динамику: при выручке в 97 миллионов рублей, минусовая прибыль в 2,5 миллиона. Аналогичная ситуация со студией йоги. ООО «Фанни Студия» ушло в убыток на 1,9 миллиона рублей.

Светлана Бондарчук зарегистрировала ООО «Секреты красоты» в 2013 году совместно с женой помощника президента Владислава Суркова Наталией Дубовицкой. В 2016-м они основали «Бюро Дрим». Компании управляют такими салонами красоты — Beauty Manufactura, Buro Beauty ЖК Сколково Парк и Buro Beauty Dream House.

1 августа полосатый клатч Светланы Бондарчук от компании Chanel оценили в 910 тысяч рублей.