Певица Анна Седокова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что повредила связки после падения на концерте.

Результатом инцидента с Седоковой стали две порванные связки у исполнительницы. Она опубликовала видео с осмотром врача.

«Тут должна быть связка, чтобы удерживать косточку. Вот остатки есть и вторые остатки есть. А связки нет», — объяснил специалист, показывая на ренген.

Седокова упала с лестницы на концерте в рамках фестиваля МУЗОN FEST в Москве. Певица рассказывала, что ей было очень больно. Из-за травмы звезда не смогла выложиться на 100 процентов во время своего выступления.

31 июля Седокова опубликовала видео, в котором передвигается на костылях.

Седокова получила наибольшую известность после участия в группе «ВИА Гра». Она присоединилась к коллективу в 2002 году. Певица выступала с Надеждой Грановской и Верой Брежневой. В мае 2004 года исполнительница покинула группу из-за беременности. С 2005 года Седокова начала сольную карьеру.