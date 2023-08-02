Анна Седокова рассказала о своем состоянии после падения на концерте
Певица Анна Седокова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что повредила связки после падения на концерте.
Результатом инцидента с Седоковой стали две порванные связки у исполнительницы. Она опубликовала видео с осмотром врача.
«Тут должна быть связка, чтобы удерживать косточку. Вот остатки есть и вторые остатки есть. А связки нет», — объяснил специалист, показывая на ренген.
Седокова упала с лестницы на концерте в рамках фестиваля МУЗОN FEST в Москве. Певица рассказывала, что ей было очень больно. Из-за травмы звезда не смогла выложиться на 100 процентов во время своего выступления.
31 июля Седокова опубликовала видео, в котором передвигается на костылях.
Седокова получила наибольшую известность после участия в группе «ВИА Гра». Она присоединилась к коллективу в 2002 году. Певица выступала с Надеждой Грановской и Верой Брежневой. В мае 2004 года исполнительница покинула группу из-за беременности. С 2005 года Седокова начала сольную карьеру.
В октябре 2022 года Седокова призналась, что ее не сразу взяли в группу. На первом кастинге в «ВИА Гра» с артисткой поговорили две минуты и «развернули назад».