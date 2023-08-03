Лиззо ответила на обвинения в домогательствах

Американская певица Лиззо (настоящее имя Мелисса Вивиан Джефферсон) впервые ответила на обвинения в домогательствах и создании враждебной обстановки в коллективе. Ее пост в соцсетях цитирует издание TMZ.
Она назвала обвинения сфабрикованными и неправдоподобными.
«Последние несколько дней были тошнотворно трудными и обезоруживающе разочаровывающими. Мои трудовая этика, мораль и авторитет были поставлены под вопрос. Меня критиковали. Обычно я не отвечаю на ложные обвинения, но эти слишком возмутительны», — написала она.
Лиззо уточнила, что критике ее подвергли экс-работницы, которые уже якобы публично признавали, что их поведение во время гастролей было неприемлемым и непрофессиональным.
«Я артист, я всегда любила свою работу. Я всерьез отношусь к своей музыке и концертам, потому единственное, чего хочу — наилучшим образом представлять себя и своих поклонников в искусстве. Эта страсть связана с трудолюбием и высокими стандартами. Иногда мне нужно принимать трудные решения, но я никогда не хотела заставлять кого бы то ни было чувствовать себя некомфортно, не важной частью команды», — заключила она.
1 августа сообщалось, что три бывших танцовщицы Лиззо выдвинули обвинения в сексуальных домогательствах и создании враждебной обстановки в коллективе. Согласно документам певица заставляла их посещать вместе с ней стрип-клубы, принуждала трогать обнаженные тела работниц заведения, а также публично использовать игрушки «для взрослых».
Она также якобы пристально следила за весом своих работников и могла спокойно сделать замечание им за набранные килограммы, а также уволить из-за изменений в фигуре.
Бывшая режиссер документального фильма о певице Лиззо София Нали Эллисон также заявила, что исполнительница относилась к ней настолько неуважительно, что ей пришлось отказаться от совместной работы с ней.