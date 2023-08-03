Лиззо ответила на обвинения в домогательствах

«Я артист, я всегда любила свою работу. Я всерьез отношусь к своей музыке и концертам, потому единственное, чего хочу — наилучшим образом представлять себя и своих поклонников в искусстве. Эта страсть связана с трудолюбием и высокими стандартами. Иногда мне нужно принимать трудные решения, но я никогда не хотела заставлять кого бы то ни было чувствовать себя некомфортно, не важной частью команды», — заключила она.