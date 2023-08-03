Наташа Королева рассказала о конфликте между ее мужем и матерью из-за СВО

"У нас в семье все хорошо. Бывают шероховатости, разные взгляды на вещи и события. Но такое случается во многих семьях. Чтобы закончить историю с этими разговорами, скажу, что, пока мама гостит у нас в Москве, мы живем все вместе на даче", - рассказала она в интервью MK.RU.