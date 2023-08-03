Наташа Королева рассказала о конфликте между ее мужем и матерью из-за СВО
Певица Наташа Королева прокомментировала слухи о разногласиях между ее мужем Сергеем Глушко и матерью Людмилой Порывай. Ранее сообщалось, что ее близкие не могут найти общий язык из-за разных позиций по СВО.
"У нас в семье все хорошо. Бывают шероховатости, разные взгляды на вещи и события. Но такое случается во многих семьях. Чтобы закончить историю с этими разговорами, скажу, что, пока мама гостит у нас в Москве, мы живем все вместе на даче", - рассказала она в интервью MK.RU.
Издание отмечает, что отпуск в Пятигорске певица провела с матерью, которая гостила в Москве. Королева заявила, что у супруга в это время "были спектакли", но в следующий раз она обязательно поедет с ним.