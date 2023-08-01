Наташа Королева прокомментировала слухи о конфликте ее матери с Тарзаном

В последнее время в сети подписчики активно обсуждают слух, что мать Натальи Королевой, Людмила Порывай, перестала общаться со своим зятем Сергеем Глушко.

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По одной из версий, между ними возник конфликт из-за отношения к СВО. Однако после долго молчания Наташа Королева решила высказаться по этому поводу.

Певица сообщила, что ее мать и Тарзан продолжают общаться. Иногда в семье действительно возникают разногласия во взглядах, но это не становится серьезной проблемой.