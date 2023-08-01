Наташа Королева высказалась об эмиграции

Певица Наташа Королева опровергла в беседе с mk.ru, что эмигрировала в США.

Королева не отрицает, что недавно посещала Америку. Она объяснила, что выступала на мероприятии близких друзей. Об эмиграции речи не шло.

«Я — артист. Моя аудитория — русскоязычная, она живет во всех странах мира. А кто же, как не я, может своими песнями объединять всех этих людей? Сейчас это очень важно! Поэтому я гастролирую по всему миру, стараясь нести в мир свет, добро и позитив», — заявила исполнительница.

Королева отметила, что вокруг ее семьи всегда вертится большое количество «выдумок». Певица также прокомментировала отъезд ее некоторых коллег за границу. Артистка заявила, что не берется никого осуждать.

Наташа Королева родилась 31 мая 1973 года в Киеве. Она впервые вышла на сцену в 1976 году в составе Большого детского хора радио и телевидения Украины. Артистка стала наиболее известна после сотрудничества с композитором Игорем Николаевым. В 1990 году их работа «Желтые тюльпаны» попала в финал фестиваля «Песня года».