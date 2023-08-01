Звезда «Уральских пельменей» рассказал об изнанке проекта

Комик, генеральный директор и креативный продюсер шоу «Уральские пельмени» Александр Попов признался в интервью с ведущим Андреем Пределиным, что над проектом работают более 50 человек.
Попов отметил, что номера пишут 5 авторских групп. Их курируют Попов и Вячеслав Мясников, Андрей Рожков, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Сергей Исаев и Дмитрий Брекоткин. Также комики дополнительно пользуются услугами фрилансеров для создания сценария шоу.
Попов добавил, что над созданием проекта также занимаются около 50 других сотрудников, в том числе гримеров. Если включать в это число работников, занимающих непосредственно разбором сцены, оно может вырасти до 100.
В 2009 году команда КВН «Уральские пельмени» выпустила одноименное юмористическое шоу. В него входят — Андрей Рожков, Дмитрий Соколов, Дмитрий Брекоткин, Вячеслав Мясников, Сергей Исаев, Максим Ярица.
В июне 2023 года участник «Уральских пельменей» Андрей Рожков возмутился количеству мата в выступлениях современных комиков. Артиста шокировало, что его коллеги очень много матерятся. Он назвал программы, в которых используется обсценная лексика, «адским трешем».