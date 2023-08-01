Звезда «Уральских пельменей» рассказал об изнанке проекта

Комик, генеральный директор и креативный продюсер шоу «Уральские пельмени» Александр Попов признался в интервью с ведущим Андреем Пределиным, что над проектом работают более 50 человек.

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Попов добавил, что над созданием проекта также занимаются около 50 других сотрудников, в том числе гримеров. Если включать в это число работников, занимающих непосредственно разбором сцены, оно может вырасти до 100.

В 2009 году команда КВН «Уральские пельмени» выпустила одноименное юмористическое шоу. В него входят — Андрей Рожков, Дмитрий Соколов, Дмитрий Брекоткин, Вячеслав Мясников, Сергей Исаев, Максим Ярица.