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Комик "Уральских пельменей" Попов заявил, что номера для шоу пишут 50 человек

Комик, генеральный директор и креативный продюсер шоу «Уральские пельмени» Александр Попов признался в интервью с ведущим Андреем Пределиным, что над проектом работают более 50 человек.

Звезда «Уральских пельменей» рассказал об изнанке проекта
© Газета.Ru

Попов отметил, что номера пишут 5 авторских групп. Их курируют Попов и Вячеслав Мясников, Андрей Рожков, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Сергей Исаев и Дмитрий Брекоткин. Также комики дополнительно пользуются услугами фрилансеров для создания сценария шоу.

Попов добавил, что над созданием проекта также занимаются около 50 других сотрудников, в том числе гримеров. Если включать в это число работников, занимающих непосредственно разбором сцены, оно может вырасти до 100.

В 2009 году команда КВН «Уральские пельмени» выпустила одноименное юмористическое шоу. В него входят — Андрей Рожков, Дмитрий Соколов, Дмитрий Брекоткин, Вячеслав Мясников, Сергей Исаев, Максим Ярица.

В июне 2023 года участник «Уральских пельменей» Андрей Рожков возмутился количеству мата в выступлениях современных комиков. Артиста шокировало, что его коллеги очень много матерятся. Он назвал программы, в которых используется обсценная лексика, «адским трешем».

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