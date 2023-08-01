В Госдуме заявили о неспособности артистов фестиваля Вайкуле вернуться в Россию

Первый зампредседателя думского Комитета по культуре Елена Драпеко заявила о том, что участники мероприятия были вычеркнуты из России.

«Они выбрали сторону. Им дорога сюда заказана, а в Латвии они мало кому нужны, потому что эти русофобы выступают на русском», — отметила государственный деятель, подчеркнув, что россияне не хотят видеть в стране уехавших ранее исполнителей.

Драпеко добавила, что сама Вайкуле с удовольствием выступала в России, зарабатывая деньги: «Это категория людей, у которых где кормят, там и родина. Это и денежный вопрос, и ориентирование на успех на Западе. Фронт прошел по культуре в том числе – все разделились на наших и чужих».