Ани Лорак собрала полные залы на концертах в Турции

Певица Ани Лорак выступила в Турции и собрала полные залы на четырех концертах на фоне слухов об отмене выступлений звезды. Об этом пишет Telegram-канал «НЕОПРА».

«Ани Лорак выступила в Турции, несмотря на провокации украинских активистов, распространивших накануне фейки о срыве ее выступления. Лорак дала четыре концерта при забитых до отказа площадках, где в залах не было ни намека на какие-то недовольства и провокации», — пишет издание.

Канал опубликовал видео из нарезок, которые сняла журналистка Алена Жигалова . На кадрах видны фрагменты выступления Лорак, а также зрительный зал, который хором подпевал хиты артистки и всячески поддерживал певицу.

В конце июля консул Украины в Анталии Александр Воронин заявил, что запланированный на 29 июля концерт исполнительницы не состоится. Он заявил, что мероприятие решили отменить по просьбе украинской диаспоры. При этом в СМИ писали, что после этих слухов стало невозможно купить билет на концерт Лорак в Турции. Однако сама звезда эти слухи никак не комментировала.