Певица Натали обратилась к фанатам после смерти мужа

Певица Натали впервые обратилась к поклонникам после смерти своего мужа, продюсера Александра Рудина, и пообещала не бросать музыкальную карьеру. Об этом пишет РИА Новости.

О смерти Александра Рудина стало известно 28 июля. По информации СМИ, тело 53-летнего продюсера было найдено на козырьке дома. В свою очередь певица Натали заявила, что ее муж умер из-за последствий перенесенного в 2021 году коронавируса.

По словам артистки, они прожили с мужем 32 года и вся ее жизнь — «это песня для него и про него».

«Не умею жить без него пока. Буду учиться. Он подарил мне мою профессию. Он подарил мне вас, а вам — меня. Он подарил мне троих сыновей», - написала певица в соцсетях.

Она пообещала фанатам не прекращать концерты и выступления, так как муж хотел, чтобы она занималась творческой деятельностью.

«Это дело всей его жизни даже больше чем для меня. Буду петь. Думаю, смогу», - заявила она.