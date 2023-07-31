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Певица Натали обратилась к фанатам после смерти мужа

Певица Натали впервые обратилась к поклонникам после смерти своего мужа, продюсера Александра Рудина, и пообещала не бросать музыкальную карьеру. Об этом пишет РИА Новости.

Певица Натали обратилась к фанатам после смерти мужа
© РИА Новости

О смерти Александра Рудина стало известно 28 июля. По информации СМИ, тело 53-летнего продюсера было найдено на козырьке дома. В свою очередь певица Натали заявила, что ее муж умер из-за последствий перенесенного в 2021 году коронавируса.

По словам артистки, они прожили с мужем 32 года и вся ее жизнь — «это песня для него и про него».

«Не умею жить без него пока. Буду учиться. Он подарил мне мою профессию. Он подарил мне вас, а вам — меня. Он подарил мне троих сыновей», - написала певица в соцсетях.

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Она пообещала фанатам не прекращать концерты и выступления, так как муж хотел, чтобы она занималась творческой деятельностью.

«Это дело всей его жизни даже больше чем для меня. Буду петь. Думаю, смогу», - заявила она.

Поклонники выразили соболезнования артистке и попросили ее «беречь себя ради детей».

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