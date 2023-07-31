Галустян назвал причину получения второго гражданства

«Мне кажется, Армения — настолько зависимая от России страна, что выбирать ее как путь к отступлению это очень странно. Я думаю по-русски, мой родной язык — русский, в моей голове русские мысли, русские слова. В моих венах течет армянская кровь. Я чувствую себя армянином. Что мне мешает быть гражданином Армении, тем более, если по законодательству это не запрещено?» — заявил комик.