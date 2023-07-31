Дана Борисова заключила мировое соглашение с бывшим мужем

Телеведущая Дана Борисова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что заключила мировое соглашение с бывшим мужем Максимом Аксеновым.

Борисова заявила, что нашла себе новую юристку, которая помогла ей в деле о невыплатах алиментов экс-супругом. По словам звезды, специалистка нашла компрометирующую информацию на Аксенова, которая подтолкнула мужчину к подписанию мирового соглашения на условиях телеведущей.

«Света (юристка Борисовой — «Газета. Ru») буквально за два заведения довела это дело до ума, и противоположная сторона, прижатая к стенке, предложила нам подписать мировое соглашение на моих условиях», — заявила телеведущая.

Теперь Аксенов обязан платить Борисовой около 37 тысяч рублей в месяц.

В ноябре 2022 года суд постановил, что Аксенов обязан ежемесячно выплачивать 60 тысяч рублей на содержание дочери Полины. По словам телеведущей, в декабре он прислал ей на карту только 15 тысяч рублей, и на этом все. Звезда заверила, что заставит бывшего мужа заплатить, так как у нее «стальные нервы».

В июне 2023 года Борисова заявила, что бывший муж должен ей больше 300 тысяч рублей по алиментам.