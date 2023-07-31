Седокова опубликовала первое видео после падения с лестницы
Певица Анна Седокова выложила первое видео после падения с лестницы. Кадры опубликовал Telegram-канал «НеМалахов».
Бывшая участница группы «ВИА Гра» не может наступать на травмированную ногу и с трудом ходит на костылях. Несмотря на это, она продолжает работу над новыми композициями, в том числе записывая для них голосовые партии.
Напомним, что Седокова упала с лестницы на концерте «МУЗОН FEST». Артистка пролетела не меньше шести ступеней. Инцидент произошел незадолго до начала выступления, на ноге артистки образовался отек. Несмотря на это, она все равно вышла на сцену.
Сильная боль не позволила ей полностью выложиться на концерте, из-за чего она после извинялась перед фанатами при общении с журналистами, не сдерживая слез.
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