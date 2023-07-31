Чтобы не оставляла творчество: стало известно, что муж Натали написал в предсмертной записке
Вчера стало известно о том, что скончался супруг певицы Натали. Женщина не стала рассказывать публике о семейных проблемах, однако журналисты выяснили, что Александр Рудин покончил с собой. Теперь брат артистки высказался о случившемся.
Мужчина отметил, что Александр действительно умер от последствий коронавируса, как говорила Натали. Выяснилось, что это была депрессия. В последнее время мужчина чувствовал себя лучше, поэтому родственники не били тревогу. Но на самом деле все было очень запущено.
Брат Натали рассказал, что Рудин оставил важное завещание, и оно не касалось денег. Он лишь попросил Натали не бросать свое творчество ни при каких обстоятельствах. Поэтому Натали не планирует прерывать гастроли, несмотря на трагедию.
Сама Натали заявила, что мужчину похоронили вчера в Дзержинске, его родном городе. За время брака, который длился больше 30 лет, супруги смогли вырастить троих сыновей. И это при том, что Натали в какой-то момент ставили бесплодие, а еще она пережила выкидыш. Пока что Натали не дает никаких комментариев о том, как будет жить дальше.