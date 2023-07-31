Стало известно, что муж Натали написал в предсмертной записке

Вчера стало известно о том, что скончался супруг певицы Натали. Женщина не стала рассказывать публике о семейных проблемах, однако журналисты выяснили, что Александр Рудин покончил с собой. Теперь брат артистки высказался о случившемся.

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Мужчина отметил, что Александр действительно умер от последствий коронавируса, как говорила Натали. Выяснилось, что это была депрессия. В последнее время мужчина чувствовал себя лучше, поэтому родственники не били тревогу. Но на самом деле все было очень запущено.

Брат Натали рассказал, что Рудин оставил важное завещание, и оно не касалось денег. Он лишь попросил Натали не бросать свое творчество ни при каких обстоятельствах. Поэтому Натали не планирует прерывать гастроли, несмотря на трагедию.