Курицына: «Тот ужас, который я пережила, врагу не пожелаю»
Телеведущая Светлана Курицына с мамой решили сходить за грибами. Но заблудились и несколько часов проплутали в лесу.
«Мы с мамой часто ходим в этот лес за грибами. Но тут не смогли найти обратный путь. Все говорят: берите с собой телефоны. Но это все чушь — у меня с собой был мобильный, но связь не ловила совсем. Я не могла позвонить ни в службу спасения, ни в полицию. Когда мы с мамой поняли, что заблудились, у меня началась паника. Плюс еще стал моросить дождь», — рассказала Светлана.
В итоге женщины вышли на какую-то дорогу, где встретили автомобиль. Водитель довез их домой, - информирует «Московский Комсомолец».
«Я потратила за этот поход столько нервов — словами не передать. До сих пор не могу успокоиться. Это очень страшно — остаться один на один с природой. Тот ужас, который я пережила, врагу не пожелаю», - сообщила телеведущая.
Ежегодно в лесу теряется огромное количество людей. Большинство из них, к счастью, находят. Но иногда, увы, помощь приходит слишком поздно. Именно поэтому каждому человеку необходимо знать, как вести себя, если он потерялся в лесу. Для этого существуют специальные памятки