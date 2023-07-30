Курицына: «Тот ужас, который я пережила, врагу не пожелаю»

«Мы с мамой часто ходим в этот лес за грибами. Но тут не смогли найти обратный путь. Все говорят: берите с собой телефоны. Но это все чушь — у меня с собой был мобильный, но связь не ловила совсем. Я не могла позвонить ни в службу спасения, ни в полицию. Когда мы с мамой поняли, что заблудились, у меня началась паника. Плюс еще стал моросить дождь», — рассказала Светлана.