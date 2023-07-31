$90.98+0.9699.96-0.26

Виктория Боня назвала главные требования к мужчинам

Телеведущая Виктория Боня призналась своим подписчиками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что рассталась с бывшим мужем, так как он не отвечал ее требованиям к мужчинам.

Виктория Боня назвала главные требования к мужчинам
© victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

«Когда у меня были отношения с отцом моего ребенка, то для меня были важны некоторые факторы: несколько детей и чтобы отношения развивались. Как только я поняла, что этого не будет, то заявила себе, что не готова на меньшее», — призналась блогерша.

Боня добавила, что очень многие женщины соглашаются на меньшее, «лишь бы просто быть замужем». При этом, считает телеведущая, большинство подобных браков сопровождаются несчастливой обстановкой семье — с изменами, неуважением и предательством.

«Хочу сказать, что пока я не видела ни одного мужчину, с которым бы я хотела провести всю свою жизнь», — подчеркнула Боня.

Боня состояла в гражданском браке с бизнесменом Александром Смерфитом. Они познакомились в 2010 году в Москве, а спустя два года у пары родилась дочь. В 2017-м они расстались, но сохранили дружеские отношения.

В начале июля блогерша заявила в соцсетях, что рассталась со своим возлюбленным, личность которого она скрывала.

Ранее актриса Дарья Сагалова заявила, что хочет построить дружеские отношения с кастом «Букиных».

Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости