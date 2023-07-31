Виктория Боня назвала главные требования к мужчинам

Телеведущая Виктория Боня призналась своим подписчиками в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что рассталась с бывшим мужем, так как он не отвечал ее требованиям к мужчинам.
«Когда у меня были отношения с отцом моего ребенка, то для меня были важны некоторые факторы: несколько детей и чтобы отношения развивались. Как только я поняла, что этого не будет, то заявила себе, что не готова на меньшее», — призналась блогерша.
Боня добавила, что очень многие женщины соглашаются на меньшее, «лишь бы просто быть замужем». При этом, считает телеведущая, большинство подобных браков сопровождаются несчастливой обстановкой семье — с изменами, неуважением и предательством.
«Хочу сказать, что пока я не видела ни одного мужчину, с которым бы я хотела провести всю свою жизнь», — подчеркнула Боня.
Боня состояла в гражданском браке с бизнесменом Александром Смерфитом. Они познакомились в 2010 году в Москве, а спустя два года у пары родилась дочь. В 2017-м они расстались, но сохранили дружеские отношения.
В начале июля блогерша заявила в соцсетях, что рассталась со своим возлюбленным, личность которого она скрывала.
Ранее актриса Дарья Сагалова заявила, что хочет построить дружеские отношения с кастом «Букиных».