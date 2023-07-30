Певица Чичерина выступила перед танкистами

Певица из Екатеринбурга Юлия Чичерина выступила перед танкистами Центрального военного округа. Видеозапись ее выступления появилась в telegram-канале Минобороны РФ .

«Юлия Чичерина выступила для танкистов Центрального военного округа. Основу музыкальной программы составили песни, большинство из которых написаны на стихи известного писателя Александра Проханова », — сообщается в telegram-канале ведомства.

Чичерина известна активной поддержкой спецоперации. Она регулярно выступает перед военнослужащими, собирает для них гуманитарную помощь. В октябре 2022 года президент России Владимир Путин присвоил Чичериной звание народной артистки РФ.