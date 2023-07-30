Николай Ефремов встанет на ноги только через полгода

Сын Ефремова месяц назад выпал с балкона и получил тяжелые травмы. В конце июля ему стало лучше, и артиста перевели из реанимации в травматологию. Недавно появились и хорошие новости – у 31-летнего мужчины есть шанс встать на ноги.

Как пишет «Комсомольская Правда» со ссылкой на информированный источник из числа близких семьи, у Николая началась плановая реабилитация по специально составленной программе.

«Точно известно пока одно — восстановление будет долгим», - цитирует издание его слова.

Сейчас с артистом ежедневно занимаются медики, среди которых реабилитолог и психолог. Предполагается, что процесс восстановления займет около шести месяцев, но по его окончании больной снова сможет ходить.