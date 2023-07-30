Сукачев обратился к поклонникам из больницы

«Я загремел в больницу, но концерт состоится. Наш оркестр там. Прошу у всех у вас прощения, но все мы живые люди, все мы болеем. Болезни проходят, и мы приедем, это точно. Я правда хотел встретиться с каждым из вас», - сказал музыкант.