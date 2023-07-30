Сукачев обратился к поклонникам из больницы
Накануне Гарик Сукачев был экстренно госпитализирован перед концертом в Карелии. И вот он впервые вышел на связь с поклонниками после того, как попал в больницу.
Музыкант записал видеоролик прямо из больничной палаты. Об этом сообщает tvzvezda-ru. На видео Сукачев, опутанный проводами, лежит на больничной койке. Он не уточнил, с каким диагнозом находится в клинике, но посмеялся над слухами о его алкоголизме и назвал их «прекрасными новостями».
«Я загремел в больницу, но концерт состоится. Наш оркестр там. Прошу у всех у вас прощения, но все мы живые люди, все мы болеем. Болезни проходят, и мы приедем, это точно. Я правда хотел встретиться с каждым из вас», - сказал музыкант.
Он пообещал, что отмененный концерт обязательно состоится.
Друг рок-музыканта Гарика Сукачева Сергей Галанин назвал высокое давление возможной причиной госпитализации артиста. В беседе с NEWS.ru он предположил, что спровоцировать ухудшение состояния 63-летнего исполнителя хита «Моя бабушка курит трубку» могли погодные условия.