Появились подробности смерти мужа певицы Натали

В семье певицы Натали череда несчастий. Две недели назад они похоронили отца мужа. А накануне ушел из жизни и сам супруг, продюсер Александр Рудин. Как пишет «Московский Комсомолец», 53-летнего Александра нашли в четверг мертвым на козырьке подъезда дома по улице Беломорской.

Наталья и Александр были знакомы с юности, прожили вместе много лет и вырастили троих сыновей. Семья была дружной. Однако Александр перенес тяжелый ковид и два года страдал от его осложнения – постковидной депрессии. Он лечился от этого душевного недуга, но смерть отца слишком тяжело отразилась на его психике.