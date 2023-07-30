Боня осудила Гоар Аветисян, поддержавшую Хайдарова

«Гоар рассказывала, как она гнила, как она заживала очень долго только потому, что это ее тело так реагирует. То есть насколько надо быть абсолютно некомпетентным. Представьте, хирург сшил сердце и говорит: "У вас сердце гниет сейчас, потому что у вас особенности организма такие!". Тут даже комментировать нечего. Если у хирурга люди гниют, этого хирурга нужно обходить стороной», — резюмировала Виктория.