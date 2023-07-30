Боня осудила Гоар Аветисян, поддержавшую Хайдарова

Боня осудила Гоар, поддержавшую Хайдарова
На звездного хирурга Тимура Хайдарова подано заявление в Следственный комитет. Певица Анастасия Сланевская (Слава) сообщила, что в клинике Тимура Хайдарова ей изуродовали грудь.
Артистка даже заподозрила, что хирургическое вмешательство проводил не сам хирург. К ней присоединилась Любовь Успенская, которая переделывала работу Тимура в другой клинике, - рассказывает портал thevoicemag.ru.
Неожиданно Хайдарова поддержала Гоар Аветисян, сделавшая серию операций в его клинике. Как известно, постоперационные осложнения едва не свели девушку в могилу.
Виктория Боня возмущенно высказалась по этому поводу.
«Гоар рассказывала, как она гнила, как она заживала очень долго только потому, что это ее тело так реагирует. То есть насколько надо быть абсолютно некомпетентным. Представьте, хирург сшил сердце и говорит: "У вас сердце гниет сейчас, потому что у вас особенности организма такие!". Тут даже комментировать нечего. Если у хирурга люди гниют, этого хирурга нужно обходить стороной», — резюмировала Виктория.
Заявление в СК на хирурга-пластика Хайдарова подписали 52 человека.