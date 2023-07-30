Грибулина рассказала, как стала жертвой ограбления

Российская певица и композитор Ирина Грибулина в эфире федерального канала рассказала, как стала жертвой грабежа. Артистка поведала, что в свое время получила хорошее наследство от мамы, а также ныне покойный супруг-итальянец дарил ей бриллиантовые украшения. Видимо, это привлекло внимание криминального контингента, - пишет 5 Канал.

Грабители по телефону представились сотрудниками известной программы для сбора архивов и фотографий. Ирина впустила в дом крепкого мужчину и получила удар по голове.

«И все, а потом очнулась в скотче, вся связанная. И вынесли абсолютно все, все бриллианты», — сказала она.

Правда, грабитель обратил внимание на многочисленные фотографии со звездами, развешанные по стенам, и оставил ей «на жизнь» пачку долларов.

Грибулина призналась, что ей никогда не приходило в голову прятать ценности в сейф или банковскую ячейку. Но и страдала от своей доверчивости звезда неоднократно - ее неоднократно обворовывали няни, а также бывший супруг.

Российская певица, поэтесса, композитор и продюсер Ирина Грибулина подробно рассказала о своей нелегкой жизни с третьим мужем, фотографом Владимиром Маргойтом. Артистка по-прежнему считает свой брак трагическим.